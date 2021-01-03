İngiltere’de koronavirüs aşıları karıştırarak kullanılabilecek

İngiltere’de hükümet, küresel olarak uygulanan corona virüs aşısı stratejisinden farklı olarak Covid-19 aşısı olacak kişilerin her iki dozda farklı aşılar kullanabilmesinin mümkün olacağını açıkladı.

Küresel pandemi sürecinde üretilen aşıların sürü bağışıklığını sağlamak adına 2021 yılında yetersiz kalacağı açıklamalarının ardından İngiltere hükümeti aşı stoğu sorununu aşabilmek için yeni bir yönerge yayınladı.

"Eğer aynı aşı mevcut değilse veya alınan ilk aşının hangi aşı olduğu bilinmiyorsa, aşı programını tamamlamak için mevcut üründen temin edilebilir" ifadeleri kullanılan yönergede farklı Covid-19 aşılarının birbirinin yerine kullanılabilirliği veya bağışıklığın kapsamı hakkında bir kanıt sunulmasa da farklı dozların kullanılmasına izin verileceği ifade edildi.

İngiltere Halk Sağlığı kurumunda aşı bölümünün Başkanı Mary Ramsay, farklı aşı dozları uygulamanın "çok nadir" durumlarda olacağını ifade ederek, "Hastalara aynı aşıyı vermek için her türlü çaba gösterilmelidir, ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda ikinci bir aşı dozunu vermek, hiç vermemekten daha iyidir" dedi.

STOK SORUNU NEDENİYLE UYGULANDI

İngiltere'nin Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty, aşılardaki stok sorunları nedeniyle aşıya ulaşımdaki engelin kış boyunca sürebileceğini belirtti. Whitty, İngiltere hükümeti tarafından bu sorunun önüne geçebilmesi için farklı aşıların karıştırılarak kullanılacağını ve üç hafta arayla yapılması gereken aşının ikinci dozunun uygulanma süresini 12 haftaya çıkarıldığını duyurdu.

İngiltere'de dozların uygulanmasındaki sürenin uzatılması ve farklı aşı dozlarının beraber kullanımının önerilmesi eleştirilere neden olurken, ABD Hastalık ve Korunma Merkezi iki farklı aşının karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Anthony Fauci, İngiltere'nin ikinci dozu 12 haftaya kadar erteleme yaklaşımına katılmadığını ifade etti.