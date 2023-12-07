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İngiltere'de nükleer tesise siber saldırı iddiası

İngiltere'de nükleer tesise siber saldırı iddiası
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İngiltere'de Sellafield nükleer tesisinin Rusya ve Çin bağlantılı gruplar tarafından siber saldırıya uğradığı iddia edildi. İngiliz hükümeti ise iddiaları yalanladı.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, ülkenin önemli nükleer tesislerinden birisi olan Sellafield nükleer tesisinin Rusya ve Çin ile bağlantılı gruplar tarafından siber saldırıya uğradığını iddia etti.

The Guardian'ın iddiasına göre, nükleer yakıtın yeniden işlenmesi, nükleer atıkların depolanması ve hizmetten çıkarılması faaliyetlerini yürüten Sellafield’ın, Rusya ve Çin ile yakından bağlantılı siber gruplar tarafından saldırıya uğradı.

ONR, tesisin, siber standartları karşılayamadığını doğruladı ancak devam eden bir soruşturma nedeniyle daha fazla açıklama yapamadığını söyledi.

Guardian, devam eden soruşturmanın, nükleer atık ve hizmetten çıkarma tesisinde hala kötü amaçlı yazılımların mevcut olabileceğini ve olası etkilerinin personel tarafından gizlendiğini ortaya çıkardığını belirtti.

İngiltere Nükleer Düzenleme Ofisi (ONR), The Guardian'ın özel haberindeki iddiayı yalanlayarak Sellafield’ın bir siber saldırının kurbanı olduğunu gösteren hiçbir kayıt veya kanıt bulunmadığını açıkladı.

NÜKLEER TESİSTE NE OLDU?

Guardian, yetkililerin bilgi teknoloji sistemlerinin ilk kez ne zaman ele geçirildiğini tam olarak bilmediklerini ama ihlallerin ilk olarak 2015 yılında tespit edildiğini yazdı.  Gazete, kötü amaçlı yazılımın ortadan kaldırılıp kaldırılmadığının bilinmediği için radyoaktif atıkların taşınması, tehlikeli madde sızıntılarının izlenmesi ve yangınların kontrol edilmesi gibi en hassas faaliyetlerinden bazılarının riskli olabileceğini, yabancı bilgisayar korsanlarının, sitedeki en yüksek gizli malzeme kademelerine erişmiş olabileceğini ancak sorunun boyutunun harici bir sitedeki personelin tesisin sunucularına erişebildiğini fark etmesi ve durumu ONR’ye bildirmesiyle ortaya çıktığını öne sürdü.

Haberde ayrıca, güvenli bilgi teknoloji sistemlerine ait giriş bilgileri ve şifreler, geçen Temmuz ayında BBC One doğa dizisi Countryfile tarafından yanlışlıkla ulusal TV’de yayınlandığı bilgisi yer aldı.

Etiketler ingiltere nükleer tesis siber saldırı
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