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  3. 27 Mayıs 2017 16:40

İngiltere'de savaş uçakları acil durumla havalandı

İngiliz televizyonu Sky News, iki İngiliz RAF jetinin acil durum nedeniyle havalandığını duyurdu.

İngiltere'de savaş uçakları acil durumla havalandı
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İki RAF savaş uçağı acil durum sebebiyle havalandığı açıklandı. İngiltere güvenlik güçleri geçen hafta yaşanan Manchester saldırısından sonra alarm halinde.

Durumla ilgili İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmese de İngiliz Daily Mail gazetesi jetlerin çok yakından geçen Rus savaş uçakları sebebiyle havalandığını öne sürdü.

Gazetenin edindiği bilgiye göre  bir Rus uçağının Birleşik Krallık kıyılarına fazla yakınlaşmasının ardından iki ingiliz RAF Typhoon jeti İskoçya'daki Lossiemouth hava üssünden hemen havalandı.

ingiltere , savaş jeti , raf