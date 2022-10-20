İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı istifa etti

İngiltere'de 1.5 ay önce başbakan seçilen Liz Truss görevinden istifa etti.

Koltuktaki ikinci ayında partisi içindeki desteği büyük ölçüde kaybeden ve siyasi hayatını sürdürme mücadelesi veren İngiltere Başbakan Liz Truss'ın bir süredir istifa edeceği iddiası gündemdeydi.

İngiltere'nin 3. kadın başbakanı olan Liz Truss, Margaret Thatcher'in ardından 2. Demir Leydi olarak adlandırılıyordu. İktidardaki Muhafakazar Parti'nin yeni lideri seçilene kadar Truss'un geçiş sürecini yürütmesi bekleniyor.

6 Eylül’de koltuğu Boris Johnson’dan alan Liz Truss bugün öğle saatlerinde Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde bir konuşma yaptı. Truss, konuşmasında geçen ayki mini bütçenin ardından İngiltere’yi saran ekonomik kaosa atıfta bulundu. Muhafazakar Parti’yi bölen ekonomi programı nedeniyle başbakanlıktan istifa ettiğini söyledi.

Bu açıklama ile, Truss’ın başbakanlık görevi 45 günde sona ermiş oldu.

Truss, yaptığı açıklamada, “Halefim seçilene kadar görevimde kalacağım” dedi, istifasını Kral 3. Charles’a sunduğunu belirtti.

YENİ BAŞBAKAN İKİ HAFTA İÇİNDE SEÇİLECEK

İngiltere’nin yeni Başbakanı’nın iki hafta içerisinde partide yapılacak oylama sonucu belirleneceği açıklandı.

İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın aninden gelen istifasıyla büyük bir darbe daha alan İngiltere Başbakanı Liz Truss, dün Avam Kamarası’nda yapılan bir oylamada Muhafazakar Parti içindeki kaosun kameralara yansımasıyla iyice güven kaybetmişti. İngiliz basını ve otoriteler istifasına kesin gözüyle bakıyordu.

Liz Truss, yine skandallar dizisi yüzünden istifa etmek zorunda kalan Boris Johnson yerine 45 gün önce göreve gelmişti.