İran isim isim açıkladı: ABD'nin dünya devi şirketleri namlunun ucunda!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in İran'da gerçekleştireceği her bir suikasta karşılık başta Apple, Microsoft, Google, Nvidia ve Intel olmak üzere 18 ABD’li şirketin hedef alınacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail’i İran’daki suikast eylemlerinden sorumlu tutarak, bu saldırılarda rol oynadığını öne sürdüğü ABD şirketlerine yönelik tehditte bulundu. DMO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terör eylemlerinin durdurulması gerektiğine dair yaptığımız uyarıları defalarca görmezden geldiniz. Bugün de hem sizin hem de İsrailli müttefiklerinizin terör saldırılarında bazı İran vatandaşları hayatını kaybetti. Suikast hedeflerinin planlanması ve takibinde ABD’li bilgi ve iletişim teknolojileri ve yapay zeka şirketlerinin temel rol oynadığı dikkate alındığında, bu eylemlere karşılık olarak bundan sonra söz konusu operasyonlarda etkili olan başlıca kuruluşlar meşru hedeflerimiz olacaktır" denildi.

Çalışanlara ve bölge halkına uyarı

DMO, söz konusu şirketlerde çalışanlara da çağrıda bulunarak, "Bu kuruluşların çalışanlarına, can güvenliklerini korumak amacıyla derhal iş yerlerinden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca bu terörist şirketlerin bulunduğu bölgelerde yaşayanların da 1 kilometre yarıçapındaki alanı terk ederek güvenli bölgelere gitmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

18 şirket hedef listesinde

Hedef alınacak şirketlere listesinin de paylaşıldığı açıklamada, "Terör planlamalarında aktif rol alan şirketler, her bir suikasta karşılık misilleme kapsamında hedef alınacaktır. Bu kapsamda Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Plantier, Nvidia, JP Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 ve Boeing şirketleri, 1 Nisan Çarşamba günü Tahran saatiyle 20.00’den itibaren, İran’da gerçekleşecek her suikasta karşılık ilgili birimlerinin imha edilmesini beklemelidir" denildi.

İHA