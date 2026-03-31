Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kaza geçirdi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Ataşehir'de trafik kazası geçirdi. Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, bugün öğle saatlerinde İstanbul Ataşehir'de trafik kazası geçirdi. Chobani Stadyumu'na giden Saran'ın aracı, seyir halindeyken başka bir araçla çarpıştı.

Kazada Sadettin Saran'ın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu bildirildi. Araç şoförünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kazanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir. Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir." denildi.

DHA