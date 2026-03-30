Belediye başkanı tarafından taciz edildiği iddia edilmişti... Genç kızdan acı haber geldi
Giresun'da CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen ve 2 gün önce yaşanan kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki kızın beyin ölümü gerçekleşti.

Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart gecesi meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki T.T.’den kahreden haber geldi. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde günlerdir süren yaşam mücadelesi, beyin ölümünün gerçekleşmesiyle sonuçlandı.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen ve 2 gün önce yaşanan kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki kızı babası A.T., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kızının yaklaşık 70 saattir yaşam mücadelesi verdiğini ancak kızının artık beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. A.T., "Uygun organlarının organ bekleyen hastalara verilmesini kabul ettik. Cenaze bilgisini ayrıca paylaşırız. Dostlar sağ olsun" dedi.

Görele Köprüsü üzerinde 28 Mart gecesi meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye A.H. yönetimindeki bir otomobil çarparak yaralanmasına neden olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.H. çıkarıldığı Görele Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderilmişti.

Çocuğa taciz iddiasıyla tutuklanan belediye başkanına ilk celsede tahliye
CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım''

 

 

 

İHA

Etiketler giresun görele kaza trafik kazası beyin ölümü organ bağışı hasbi dede
