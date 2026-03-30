''Türkiye savaşa girecek'' iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi!

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Türkiye'nin İran lehine askeri hamle yapacağına dair iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunu meşgul eden "Türkiye savaşa müdahil olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sosyal medyada yayılan "Türkiye Lübnan’a girecek" ve "İran lehine savaşa müdahil olacak" iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yalanlama geldi. Bu iddiaların psikolojik savaşın bir parçası olduğunu vurgulayan DMM, Türkiye’nin krizdeki yapıcı ve diplomatik rolüne dikkat çekti.

"Türkiye savaşın tarafı değil"

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Türkiye’nin İran’ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan’a gireceği" yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir. Türkiye’nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir.

Bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlar, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olup, Türkiye’nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü de gölgelemeyi amaçlamaktadır.

Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alıması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip… pic.twitter.com/cFZ8NOOfHr — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 30, 2026

DHA