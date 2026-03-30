  ''Türkiye savaşa girecek'' iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi!

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken Türkiye'nin İran lehine askeri hamle yapacağına dair iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunu meşgul eden "Türkiye savaşa müdahil olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sosyal medyada yayılan "Türkiye Lübnan’a girecek" ve "İran lehine savaşa müdahil olacak" iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yalanlama geldi. Bu iddiaların psikolojik savaşın bir parçası olduğunu vurgulayan DMM, Türkiye’nin krizdeki yapıcı ve diplomatik rolüne dikkat çekti.

"Türkiye savaşın tarafı değil"

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Türkiye’nin İran’ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan’a gireceği" yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir. Türkiye’nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir.

Bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlar, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olup, Türkiye’nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü de gölgelemeyi amaçlamaktadır.

Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alıması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi. 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Bir şehir felaketi yaşıyor: Binlerce dönüm tarım arazisi sulara gömüldü
Bir şehir felaketi yaşıyor: Binlerce dönüm tarım arazisi sulara gömüldü
Genç avukatın hobisi mesleği oldu: Günde 1 tona yakın hasat yapıyor
Genç avukatın hobisi mesleği oldu: Günde 1 tona yakın hasat yapıyor
Onlar Türkiye'nin altın avcıları: Sosyal medyada örgütlenip dere kenarında buluştular
Onlar Türkiye'nin altın avcıları: Sosyal medyada örgütlenip dere kenarında buluştular
İstanbullular dikkat: 18 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: 18 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İslam Memiş'ten gram altın için iddialı tahmin: 10 bin TL için tarih verdi
İslam Memiş'ten gram altın için iddialı tahmin: 10 bin TL için tarih verdi
Annesinin sevgilisine kabusu yaşattı! İkinci saldırıyı polis önledi
Annesinin sevgilisine kabusu yaşattı! İkinci saldırıyı polis önledi
İran'ın füzeleri ABD'nin ''uçan gözü''nü paramparça etti!
İran'ın füzeleri ABD'nin ''uçan gözü''nü paramparça etti!
İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un Teksas'ında yol verme kavgası cinayetle bitti! İstanbul'un Teksas'ında yol verme kavgası cinayetle bitti! Annesinin sevgilisine kabusu yaşattı! İkinci saldırıyı polis önledi Annesinin sevgilisine kabusu yaşattı! İkinci saldırıyı polis önledi İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek Kısmetse Olur Ayça'dan şoke eden paylaşım! Apar topar hastaneye kaldırıldı Kısmetse Olur Ayça'dan şoke eden paylaşım! Apar topar hastaneye kaldırıldı Erdoğan mı, Fidan mı, Yavaş mı? En çok beğenilen siyasetçiler sıralaması belli oldu Erdoğan mı, Fidan mı, Yavaş mı? En çok beğenilen siyasetçiler sıralaması belli oldu Ehliyet sınavında şoke eden olay: Baba-oğul ortalığı birbirine kattı! Ehliyet sınavında şoke eden olay: Baba-oğul ortalığı birbirine kattı! Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu'na jet soruşturma Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu'na jet soruşturma Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşin'lere dev operasyon: Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşin'lere dev operasyon: Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu İstanbul barajlarının doluluk oranında rekor artış! İstanbul barajlarının doluluk oranında rekor artış! Mart ayı bitiyor, kış bitmiyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı! Mart ayı bitiyor, kış bitmiyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!
Trump'tan İran için merak uyandıran açıklama: ''Büyük bir gün...'' Trump'tan İran için merak uyandıran açıklama: ''Büyük bir gün...'' İslam Memiş'ten gram altın için iddialı tahmin: 10 bin TL için tarih verdi İslam Memiş'ten gram altın için iddialı tahmin: 10 bin TL için tarih verdi Meğer soygun değilmiş! Takıntılı aşık banka şubesinde dehşet saçtı Meğer soygun değilmiş! Takıntılı aşık banka şubesinde dehşet saçtı Diyarbakır'da aile içi dehşet: Eşini öldürdü, akrabasını yaraladı Diyarbakır'da aile içi dehşet: Eşini öldürdü, akrabasını yaraladı İstanbul'da tüyler ürperten görüntüler! Sosyal medyada korku salan psikopat tutuklandı İstanbul'da tüyler ürperten görüntüler! Sosyal medyada korku salan psikopat tutuklandı MotoGP'deki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan tarihi başarı MotoGP'deki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan tarihi başarı Yeni trafik cezalarına Erdoğan müdahalesi! Talimat verdi Yeni trafik cezalarına Erdoğan müdahalesi! Talimat verdi Etimesgut Belediyesi'ne ''zimmet'' soruşturması: Gözaltılar var Etimesgut Belediyesi'ne ''zimmet'' soruşturması: Gözaltılar var Denizli'de sabaha karşı korkutan deprem Denizli'de sabaha karşı korkutan deprem