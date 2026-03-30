  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan mı, Fidan mı, Yavaş mı? En çok beğenilen siyasetçiler sıralaması belli oldu

Güncelleme:

Metropoll Araştırma'nın mart ayında yaptığı anketin sonuçları ortaya çıktı. Ankette katılımcılara siyasi parti oy tercihleri ve en beğendiği siyasetçiler soruldu.

Metropoll Araştırma'nın 11-16 Mart tarihleri arasında 1186 kişiyle yaptığı seçim anketinin sonuçları ortaya çıktı. Ankete katılanlara oy tercihleri ve beğendiği siyasetçiler soruldu. 

Gazeteci Aytunç Erkin'in Nefes gazetesindeki köşesinde yer verdiği ankete göre, AK Parti ve CHP arasındaki yarış başa baş görünüyor. 

CHP ile AK Parti arasındaki fark 1 puan

Kararsızlar dağıtıldığında, CHP yaklaşık yüzde 33 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 32 ile hemen arkasından geliyor. Seçmenin yaklaşık dörtte birini ise kararsız, protesto oylar ve cevapsızlar oluşturuyor.

En beğenilen siyasetçi Mansur Yavaş

En beğenilen siyasetçiler sıralamasında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 54 ile listenin en tepesinde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 46 beğeni oranına ulaşarak ikinci sıraya yerleşti. 

Diğer isimler şu şekilde:

 

  • Hakan Fidan: %45

  • Ekrem İmamoğlu: %44 

  • Özgür Özel: %38 

  • Devlet Bahçeli: %35 

 

Etiketler metropoll son seçim anketi sonuçları CHP ak parti oy oranı mansur yavaş kararsız seçmen oranı
