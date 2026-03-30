İran doğruladı: Deniz Kuvvetleri Komutanı hayatını kaybetti
İran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.
İsrail Savunma Bakanlığı, Tengsiri'nin öldüğünü 26 Mart'ta duyurdu. İranlı yetkililer, 4 gün sonra Tengsiri'nin ölümünü doğruladı.
İsrailli bir yetkili, Tangsiri'nin Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından sorumlu olduğunu söylemişti.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
