  Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşin'lere dev operasyon: Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu

Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşin'lere dev operasyon: Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu

Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşin'lere dev operasyon: Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu
Avrupa'nın Pablo Escobar'ı olarak anılan Baybaşin suç örgütüne yönelik başlatılan operasyon kapsamında örgütün Türkiye'deki para kaynaklarına el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ve EUROPOL iş birliğiyle Avrupa'nın Pablo Escobar'ı olarak bilinen 'Baybaşin' suç örgütüne operasyon başlatıldı. İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleriyle eş zamanlı düzenlenen baskınlarda devasa bir sigara kaçakçılığı ağı çökertildi. Örgütün Türkiye'deki tüm para kaynaklarına ve mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin de takip ettiği operasyonda, Avrupa’yı zehirleyen 'Baybaşin' suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ile EUROPOL iş birliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından 'Baybaşin' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, belirlenen şüpheliler yurt dışında bulundukları ülkelerde gözaltına alındı.

PARAYI GAYRİMENKULE YATIRMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda örgüt lideri H.F.B. ve yöneticisi Ç.D.'nin, sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır’da bulunan iki şirket ve Aydın’da bulunan gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin Diyarbakır'da bulunan şirket paylarına ve Aydın'daki tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalarda bulunan tüm hesaplarına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde tüm hak ve alacaklarına el konuldu. 

DHA

