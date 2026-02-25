CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım''

Giresun’un Görele ilçesinde Türkiye gündemine oturan "belediye başkanı taciz davasında" davanın tüm seyrini değiştirecek, bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 16 yaşındaki bir kız çocuğuna atılan WhatsApp mesajları nedeniyle tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin 15 yaşındaki kızı A.D., savcılığa giderek suçun failinin kendisi olduğunu itiraf etti.

Giresun Görele’nin CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianamede, elektronik haberleşme araçlarını kullanarak çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Dede için dosya kapanmak üzereyken herşeyi değiştirecek bir itiraf geldi.

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme, Hasbi Dede’nin kendi kızı A.D.’nin savcılığa başvurmasıyla yaşandı. Henüz 15 yaşında olan A.D., savcıya verdiği ifadede babasının olayla hiçbir ilgisi olmadığını öne sürdü. A.D.’nin ifadesindeki en çarpıcı bölüm ise şu oldu:

"Babam masum. Mağdur kıza karşı duyduğum kıskançlık nedeniyle babamın telefonunu gizlice aldım ve WhatsApp üzerinden o mesajları ben gönderdim."

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, hazırlanan iddianame henüz mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Savcılık şimdi, 15 yaşındaki kızın bu itirafının gerçekliğini, telefonun teknik incelemeleri ve mesajlaşma saatlerindeki baz istasyonu verileriyle karşılaştırarak teyit edecek. Eğer itirafın kurgu değil, gerçek olduğu saptanırsa Hasbi Dede için tahliye yolu açılabilir.

Türkiye Gazetesi