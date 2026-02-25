  1. Anasayfa
Ekranların sevilen dizisi Kaçamak'ta sürpriz ayrılık: Cem Uslu kadroya veda etti

Ekranların sevilen dizisi Kaçamak'ta sürpriz ayrılık: Cem Uslu kadroya veda etti
NOW ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Kıskanmak" dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Özgü Namal ve Selahattin Paşalı gibi dev isimleri buluşturan projenin sevilen karakterlerinden biri, senaryo gereği hikayeye nokta koydu.

Salı gecelerinin reyting mücadelesinde adından söz ettiren, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı "Kıskanmak" dizisinde hikaye daralıyor. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür gibi yıldız isimleri bir araya getiren dizide, bir süredir merakla beklenen ayrılık haberi kesinleşti.

Dizinin kilit karakterlerinden Cemil’e hayat veren başarılı oyuncu Cem Uslu, senaryodaki yolculuğunu tamamladı. Hikaye gereği hapse giren Cemil karakterinin ardından, Cem Uslu’nun projeden ayrıldığı öğrenildi. Bu gelişme, sosyal medyada dizinin hayranları arasında geniş yankı uyandırdı.

Rakiplerine karşı sıkı bir reyting savaşı veren Kıskanmak, oyuncu kadrosundaki bu eksilmeye rağmen güçlü hikayesiyle yoluna devam edecek. Cem Uslu'nun vedasının ardından, Cemil karakterinin yokluğunun diğer başrollerin hayatını nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki bölümlerde netleşecek.

