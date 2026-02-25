Balıkesir'de Pilot binbaşının şehit olduğu F-16 savaş uçağının düşme anı kamerada!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza anına ilişkin ilk görüntüler yayınlandı! İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki bir aracın kamerasınca kaydedilen videoda, gökyüzünün bir anda aydınlandığı ve uçağın alevler içinde yere çakıldığı görülüyor.

Balıkesir'de gece saat 00.50 sıralarında görev uçuşu için havalanan F-16 tipi savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu bir kahraman pilotumuzun şehit olduğu acı haber, görgü tanıklarının kamera kayıtlarıyla sarsıcı bir boyuta ulaştı. Karesi ilçesi Naifli köyü yakınlarına, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun hemen kenarına düşen uçağın infilak anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

 

"Şimşek mi Çaktı?" derken alev topuna döndü

Otoyolda ilerleyen vatandaşların kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağın gökyüzünde büyük bir gürültüyle patladığı ve çevreyi gündüz gibi aydınlattığı görülüyor. Görüntüleri çeken vatandaşların yaşadığı şok ise ses kayıtlarına yansıyor. Bir vatandaşın şaşkınlıkla, "Şimşek mi çaktı? Lan bir şey düştü buraya!" dediği duyulurken, saniyeler sonra uçağın bir alev topu halinde yere çakılması yürekleri ağza getirdi.

Uçağın otoyolun hemen yanındaki boş araziye düşmesi, bölgeden geçen onlarca sürücü için olası bir başka faciayı önledi.

Olayın ardından otoyol, güvenlik gerekçesiyle ve enkaz temizleme çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kazanın Naifli köyü kırsalında gerçekleştiğini ve arama kurtarma ekiplerinin hızla bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Türkiye yasta

Kazanın ardından şehit olan kahraman askerimizin haberiyle Türkiye yasa boğulurken, kaza kırım ekipleri uçağın teknik bir arıza mı yoksa başka bir nedenle mi düştüğünü belirlemek üzere enkaz üzerindeki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İHA

