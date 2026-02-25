Trafik polisi makas atarken yakaladığı sürücüyü darp etti! Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı

  1. Anasayfa
İzmir'de trafik denetimi sırasında makas attığı iddiasıyla durdurulan 27 yaşındaki sürücünün polis memurları tarafından darbedilmesiyle ilgili olarak 2 polis memurdan biri açığa alındı.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde rutin bir trafik denetimi sırasında oldu. 27 yaşındaki sürücü Ş.B.’nin darbedildiği anların sosyal medyaya ve araç kamerasına yansıması üzerine İzmir Emniyeti hızlı bir soruşturma süreci başlattı.

Olayın çıkış noktası, Ş.B. idaresindeki otomobilin trafikte makas atarak tehlikeli araç kullandığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından durdurulması oldu. Araçtan indirilen sürücü Ş.B., polis memurunun sert bir şekilde kolunu çekmesine tepki gösterince gerilim tırmandı.

Polis ekiplerinin sürücüyü yere yatırarak darp ettiği ve gözaltına almaya çalıştığı anlar araç içindeki kamera tarafından kayıt altına alındı.

Emniyetten Jet Karar: 1 Memur Açığa Alındı

Görüntülerin yayılmasının ardından emniyet kaynakları, olaya karışan iki memur hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Özellikle darp eylemini gerçekleştiren polis memurunun, yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alındığı öğrenildi.

Adli ve İdari Süreç Devam Ediyor

Darp edilen sürücü Ş.B.’nin şikayeti ve eldeki video kayıtları delil olarak dosyaya eklenirken, memurlar hakkında hem "kasten yaralama" hem de "görevi kötüye kullanma" suçlarından inceleme yapılıyor.

