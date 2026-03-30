  4. Tarikat derneğinde iğrenç iddialar! Çocuk ve yaşlı çok sayıda kadın tacize uğramış!

İzmir Karşıyaka'da kurulu bir derneğin 71 yaşındaki başkanının çok sayıda çocuk ve kadını defalarca taciz ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialarla ilgili olarak ortaya çıkan görüntüler ise infial yarattı.

İzmir Karşıyaka'da 2006'da kurulan bir derneğin başkanı olan 71 yaşındaki A.Ç. hakkında birden fazla kadının yaptığı şikayetler üzerine başlatılan soruşturma ciddi suçlamaları gündeme taşıdı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki köşesinde aktardığına göre; aralarında 18 yaşından küçük bir kişinin de bulunduğu 8 kadının ifadeleri ve dosyaya giren dijital materyaller infial yarattı.

İddialara göre dernekte biri 18 yaşından küçük, 8 kadın geçen ay 71 yaşındaki A.Ç.’den şikayetçi oldu. A.Ç., 5 Şubat’ta tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

A. isimli kadın, 17 yaşındayken, nişan töreninde A.Ç.’nin kendisine sarılıp göğüslerini ellediğini iddia etti.

29 yaşındaki K., A.Ç. ile dernekteki özel odasında birden çok kez yalnız kaldığını ifade etti. İddiaya göre A.Ç., kadına sarılıp temasta bulundu, ardından da cinsel organına dokundurttu. İlerleyen günlerde birliktelik yaşadığı belirtilirken K., cinsel saldırının tekrarlandığını savundu. A.Ç. ise bir kez ilişki yaşadıklarını iddia etti.

A.Ç'nin, 25 yaşındaki A.'nın elini tutup dudağını öptüğü, elini cinsel bölgesine dokundurttuğu, Kur'an kursunda ilişki yaşadıkları öne sürüldü.

A.Ç. iddiaya göre 48 yaşındaki S.'ye sarılıp cinsel temasta bulundu ve birçok kez ilişki yaşadılar.

A.Ç'nin ayrıca 39 yaşında G. ile birden çok kez ilişki yaşadığı, 44 yaşındaki V.'nin kalçalarına dokunduğu, 38 yaşındaki Y.'ye sarılmaya çalıştığı iddialar arasında.

A.Ç., savunmasında, yalnızca K. ile bir kez rızaya dayalı ilişki yaşadıklarını öne sürdü. Kronik rahatsızlıkları bulunduğu söyleyen A.Ç. iktidarsız olduğunu iddia etti.

Ancak dijital cihazlarda ele geçirilen 68 görüntüde, A.Ç.’nin müritlerini cinsel organına yönlendirdiği ve onlara fiziksel temasta bulunduğu görüldü. Yaşlı adamın “Bu sır iç çamaşırımız olsun” diyerek, gizliliğe vurgu yaptığı belirlendi.

A.Ç.’nin “İki ilim var, biri zahiri-görünen, diğeri de sır” demek suretiyle kadınların dini duygularını suiistimal ederek, iradelerini fesada uğratıp onlardan cinsel olarak faydalandığı vurgulandı.

İddianamede şöyle devam edildi:

“Sır vurgusunun eylemlerin meşru ve açık bir ilişki niteliğinde olmadığını, aksine üçüncü kişilerden saklanması gereken cinsel içerikli davranışlar olduğunu ortaya koyduğu, şüphelinin manevi ve hiyerarşik konumu dikkate alındığında rıza savunmasının delillerle örtüşmediği…”

A.Ç.’ye beş kadına karşı cinsel saldırı, iki kadına ve bir çocuğa sarkıntılık iddiası ve 75 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Duruşma 16 Haziran’da görülecek.

Öte yandan dernek yönetiminin istismarı gizleyip örtbas ettiği, meseleyi sorgulayanların münafık ilan edildiği öne sürüldü.

Saymaz, kendisine ulaşan bir vatandaşın, İzmir’de geçen yıl intihar eden polis Ö.Y.’nin “bu yapının iç yüzünü bildiği ve susmak istemediği için baskıya maruz kalmış olabileceği” kuşkusunu dile getirdiğini belirtti.

 

Etiketler dernek ismail saymaz tarikat cemaat istismar yaşlı genç Çocuk
