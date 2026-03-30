  4. Nikahta ''tanımıyorum'' diye şaka yapan şahit nikah memurunun yanıtıyla neye uğradığını şaşırdı

İzmir'de bir nikah töreni, unutulmaz bir "şaka savaşına" sahne oldu. Şahidin "Bunları tanımıyorum" esprisi üzerine nikah memuru defteri kapatıp masayı terk edince, gelin ve damat hayatının şokunu yaşadı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir nikah töreni sırasında şahidin yaptığı "Tanımıyorum" şakası üzerine nikah memuru masayı terk etti. Bir süre sonra geri dönen memur, şaka karşısında panikleyen çift ve davetlilere kendi şakasıyla karşılık verdi.

Olay, ilçede düzenlenen bir nikah töreninde meydana geldi. Nikah memurunun şahitlere usul gereği sorduğu "Şahit misiniz?" sorusuna şahitlerden birisi, "Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler" diyerek espri yapmak istedi.

Defteri kapatıp masadan kalktı

Şahidin cevabı üzerine nikah memuru, nikah defterini kapatarak salonu terk ediyormuş gibi yaptı. Şakanın ciddiye alındığını düşünen genç çift ve şahitler, o anlarda büyük panik ve pişmanlık yaşaFdı. Salonun bir anda sessizliğe büründüğü olayda, davetlilerin de tedirgin olduğu görüldü.

Geri dönerek şakaya karşılık verdi

Bir süre sonra salona geri dönen nikah memuru, yaptığı hareketin aslında bir karşı şaka olduğunu ifade etti. Korku dolu anların ardından gerçeğin anlaşılmasıyla birlikte salonda kahkahalar yükseldi. Nikah memuru, kendisine yapılan şakaya verdiği bu yanıtla törene renk katarken, genç çiftin nikah işlemleri tamamlandı.

İHA

