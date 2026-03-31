Trump paylaştı, dünya ayağa kalktı! Olay olan saldırı anı görüntüleri...

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden İran’ın İsfahan kentindeki devasa patlamaların yer aldığı bir video paylaştı. Görüntülere dair herhangi bir açıklama yapmayan Trump’ın bu hamlesi gündeme bomba gibi düştü...

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden dikkat çeken bir video paylaştı. Görüntülerde büyük çaplı patlamalar ve bir bölgeye yönelik saldırı anları yer aldı.

ABD Başkanı, paylaştığı görüntülere ilişkin yer, zaman ve olayın detaylarına dair herhangi bir bilgi vermedi. Bu durum, videonun kaynağı ve içeriğine ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

ABD medyasında yer alan haberlerde ise söz konusu görüntülerin İran’ın Isfahan kentinde gece saatlerinde düzenlenen saldırıya ait olduğu öne sürüldü.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre; ABD ordusu, İsfahan kentindeki bir noktayı yaklaşık 1 tonluk (2 bin pound) sığınak delici mühimmatlarla vurdu.

İHA