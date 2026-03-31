  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Bahar Candan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası şoku!

Güncelleme:

Katıldığı yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan, suç örgütüne üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

O.A. ve İ.O.'nun liderliğinde hareket ederek ucuza araç sattığını söyleyip vatandaşları sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdığı iddia edilen 21 sanıklı çetenin davasının görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar O.A. ve İ.O. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bir kısım tutuksuz sanık ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

NİHAL CANDAN İÇİN AÇILAN KAMU DAVASI DÜŞTÜ

Son sözü sorulan tutuklu sanık İ.O., “Yaklaşık iki yıldır tutukluyum, bu dosya nedeniyle mağdur oldum, tahliyemi talep ederim" dedi. Tutuklu sanık O.A. ise, "Bilirkişi raporunu inceledim, raporda Ö.Ş.'nin tarafları yönlendirdiği, baskı altına aldığı açıktır. Suç duyurusunda bulunulmasını isterim, bu aşamada başka bir diyeceğim yoktur" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nihal Candan ismiyle bilinen sanık Gülnihal Çiçek hakkında açılan kamu davasının hayatını kaybettiği için düşmesine karar verdi.

227 YIL 6 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme örgüt elebaşı olan tutuklu sanık O.A. hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 4 yıl 2 ay, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 227 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Tutuklu sanık İ.O. hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme, O. hakkında iddianamede belirtilen 35 ayrı dolandırıcılık suçu ile ilgili her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince diğer suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.

BAHAR CANDAN HAKKINDA 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Alisya Bahar Candan hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar A.G., Ö.Ç. ve Ş.B. üzerine atılı tüm suçlarından beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında ise değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim''
İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim''
Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var!
Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var!
Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti
Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti
Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı
Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi
Yol verme tartışmasında yolu kesip sürücüye saldırdılar!
Yol verme tartışmasında yolu kesip sürücüye saldırdılar!
Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda...
Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda...
Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu!
Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu!
Etiketler bahar candan dolandırıcılık suç örgütü hapis cezası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da 9 saati bulacak elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var İstanbul'da 9 saati bulacak elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var Sektörün devleri Antalya’da buluşuyor: ExpoHunt 2026 İçin Geri Sayım Başladı! Sektörün devleri Antalya’da buluşuyor: ExpoHunt 2026 İçin Geri Sayım Başladı! Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu! Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu! Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı İktidara yakın medyada Mehmet Şimşek depremi; MASAK'tan dikkat çeken açıklama İktidara yakın medyada Mehmet Şimşek depremi; MASAK'tan dikkat çeken açıklama 17 yaşındaki çocuk aynı yaştaki akrabasını öldürüp intihar etti 17 yaşındaki çocuk aynı yaştaki akrabasını öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki cani eşinin ailesinin evini basıp ölüm saçtı: 4 ölü var! Boşanma aşamasındaki cani eşinin ailesinin evini basıp ölüm saçtı: 4 ölü var! Kuraklık yüzünden yok olmaya yüz tutan barajdan, sağanak yağışlar sonrası güzel haber geldi Kuraklık yüzünden yok olmaya yüz tutan barajdan, sağanak yağışlar sonrası güzel haber geldi Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim'' İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim''
Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı İBB davasında savcı 7 ismin tahliyesini istedi; İmamoğlu'nun şikayeti olay oldu! İBB davasında savcı 7 ismin tahliyesini istedi; İmamoğlu'nun şikayeti olay oldu! Trump paylaştı, dünya ayağa kalktı! Olay olan saldırı anı görüntüleri... Trump paylaştı, dünya ayağa kalktı! Olay olan saldırı anı görüntüleri... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kaza geçirdi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kaza geçirdi Kesintisiz sağanak geri dönüyor: 5 gün boyunca durmayacak! Kesintisiz sağanak geri dönüyor: 5 gün boyunca durmayacak! CHP lideri Özel'den gece yarısı dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu hamlesi CHP lideri Özel'den gece yarısı dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu hamlesi Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var! Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var! Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda... Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda... Akaryakıtta yeni zamla kabus gerçek oluyor: 80 TL'lik dev baraj resmen aşılacak! Akaryakıtta yeni zamla kabus gerçek oluyor: 80 TL'lik dev baraj resmen aşılacak!