İran'da ''ahlak polisi''nin yetkisi elinden alındı

İran'da başörtüsü takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünün ardından tepkilerin odağı haline gelen 'ahlak polisleri'nin gözaltı yetkisi ellerinden alındı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Yakub Rızazade, ülkede zorunlu 'başörtüsü ihlali' ile mücadele kapsamında yeniden devriyeye başlayan "ahlak polisi"nin sadece uyarıda bulunacağını, gözaltının söz konusu olmayacağını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Rızazade, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu ile emniyetten ilgili yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantının içeriğine dair bilgi verdi.

TOPLANTI, ELEŞTİRİ VE ŞİKAYETLER NEDENİYLE YAPILDI

Rızazade, "Bu toplantı, bazı milletvekillerinin, başörtüsü ihlalleriyle yeteri düzeyde mücadele edilmemesi eleştiri ve şikayetleri üzerine gerçekleştirilmiştir" dedi.

Ahlak polisinin zorunlu başörtüsüyle ilgili uygulamasının mahiyetine ilişkin konuşan Rızazade, şunları söyledi:

"Yapılan izahatta, başörtüsü ihlaliyle mücadelede kültürel birimlerin üzerine düşen rolü oynaması gerektiği belirtildi. Bu nedenle, polis devriyeleri artık eskisi gibi değil. Uyarı devriyesi olacaklar, gözaltına almayacaklar. Sokakta konuşlanan polis minibüsleri de sadece uyarı için kullanılacak. Çünkü bundan sonra kültürel faaliyetlere daha fazla ağırlık verilecek."

NE OLMUŞTU?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Amini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği iddia edilmişti.

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Amini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

Protestocular ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Amini'nin polis merkezine getirilmeden önce darp edildiğini belirtiyor.

Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Tahran'da başlayan protestolar dünyaya yayılmıştı.

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