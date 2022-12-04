İran'da sürpriz gelişme: Başörtüsü yasası gözden geçirilecek

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ederken, İran Genel Başsavcısı Mohammad Cafer Montazeri zorunlu başörtüsü yasasının gözden geçirileceğini açıkladı.

İran'da 13 Eylül günü başkent Tahran'da erkek kardeşiyle gezerken başörtüsünü kurallara uygun bağlamadığı gerekçesiyle gözaltına alınıp 3 günün ardından komalık halde kaldırıldığı hastanede ölen Mahsa Amini protestoları 3 aydır devam ediyor.

15 GÜN İÇERİSİNDE YENİ DÜZENLEME GELECEK

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi'nin başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını belirterek, "Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.

"AHLAK POLİSLİĞİ" HAKKINDA DA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Mahsa Amini'nin gözaltına alınmasına neden olunan "ahlak polisliği" hakkında yorumda bulunan Muntazeri, uygulamayı "sosyal güvenlik polisliği" şeklinde adlandırarak, "Yargı olarak sosyal güvenlik polisliğini sonlandırmak gibi bir niyetimiz yok. Elbette yaşanan son olaylardan sonra güvenlik ve kültür merkezlerimiz soruna daha makul çözüm yolları arıyorlar" ifadelerini kullandı.

40 YILLIK YASAK KALKABİLİR

İran'da 1979'daki İslam Devrimi'nden 4 yıl sonra, 1983'te başörtüsü takmak tüm kadınlar için zorunlu hale getirilmişti. Böylece 40 yıllık yasağın belki de ilk defa kalkması söz konusu olacak.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLAMIŞTI?

17 Eylül tarihinde yapılan cenaze merasimlerinde"kadın, yaşam, özgürlük" sloganları İran'da kitlesel gösterilerin fitilini ateşledi. Gösteriler Tahran dahil olmak üzere İsfahan, Meşhet, Kum, Gazvin, Kereç, Şiraz ve Reşt gibi büyük kentlere de sıçradı. Kadınların "zorunlu başörtüsü" ve "ahlak polisliği" uygulamalarına tepki olarak başlayan protestolar, İran'daki mevcut toplumsal ve ekonomik sorunların eklenmesi ile kitlesel rejim karşıtı şiddet eylemlerine döndü. Gösteriler ülkede hala sürüyor.