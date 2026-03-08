  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran’da yeni lider için uzlaşı sağlandı

İran’da yeni lider için uzlaşı sağlandı

İran’da yeni lider için uzlaşı sağlandı
Güncelleme:

İran Uzmanlar Meclisi, Ayetullah Ali Hamaney’in ölümünün ardından ülkenin yeni dini lideri konusunda büyük ölçüde uzlaşıya vardı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney’in yaşamını yitirmesinin ardından boşalan dini liderlik makamı için Uzmanlar Meclisi bünyesindeki çalışmalar yoğunlaştı. Meclis üyeleri, yeni liderin seçimi konusunda "önemli bir aşamaya" gelindiğini duyurdu.

"Liderlik Konusunda Uzlaşı Sağlandı"

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri, makamın doldurulması konusunda izlenen yol haritasına dair ipuçları verdi. Mirbakıri, "Liderlik konusunda neredeyse kesin bir uzlaşı sağlandı ve kayda değer bir çoğunluk oluştu. Ancak sürecin önündeki bazı engellerin kaldırılması gerekiyor" ifadeleriyle seçimin olgunlaşma aşamasında olduğunu belirtti.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Lider belirleme süreciyle ilgili basına yansıyan belirsizlikleri gidermek isteyen Meşhed Cuma İmamı ve Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmed Alemülhüda, karar alma mekanizmasının şeffaflığına vurgu yaptı. Alemülhüda, Meclis’in henüz karar vermediği yönündeki iddiaları yalanlayarak, sürecin anayasal çerçevede ilerlediğini belirtti. Ayrıca, kararın kamuoyuna tebliğ edilmesi görevinin Uzmanlar Meclisi Sekreterliği sorumlusu Hüseyni Buşehri’de olduğunu hatırlattı.

İran'ın teokratik yönetim sisteminde, Dini Lider (Rehber) ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesini temsil ediyor. Uzmanlar Meclisi, bu makamı belirlemek ve denetlemekle görevli anayasal organ olma özelliğini taşıyor. Yeni liderin açıklanmasıyla birlikte İran'ın bölgesel politikalarında nasıl bir strateji izleyeceği ise uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor
Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor
Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü!
Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü!
Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu
Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu
''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu!
''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu!
Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu!
Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu!
İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı
İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı
Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor!
Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor!
Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Etiketler Ayetullah Ali Hamaney dini lider İran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler! CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler! Satın aldığı otomobille eve dönerken hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı otomobille eve dönerken hayatının şokunu yaşadı! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! İşte Emniyet'in kadın eğitmenleri... Binlerce kadın polisi onlar eğitiyor İşte Emniyet'in kadın eğitmenleri... Binlerce kadın polisi onlar eğitiyor Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu! Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu! Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Depremzedelere yardım şekli yüzünden hedefteki ünlü şarkıcı kendini böyle savundu Depremzedelere yardım şekli yüzünden hedefteki ünlü şarkıcı kendini böyle savundu Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı Manisa’da korkutan deprem; İzmir'den de hissedildi Manisa’da korkutan deprem; İzmir'den de hissedildi Hesabına yanlışlıkla gelen parayı gören vatandaşlıktan insanlık dersi Hesabına yanlışlıkla gelen parayı gören vatandaşlıktan insanlık dersi İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!'' Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!''