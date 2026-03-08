İran’da yeni lider için uzlaşı sağlandı

İran Uzmanlar Meclisi, Ayetullah Ali Hamaney’in ölümünün ardından ülkenin yeni dini lideri konusunda büyük ölçüde uzlaşıya vardı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney’in yaşamını yitirmesinin ardından boşalan dini liderlik makamı için Uzmanlar Meclisi bünyesindeki çalışmalar yoğunlaştı. Meclis üyeleri, yeni liderin seçimi konusunda "önemli bir aşamaya" gelindiğini duyurdu.

"Liderlik Konusunda Uzlaşı Sağlandı"

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri, makamın doldurulması konusunda izlenen yol haritasına dair ipuçları verdi. Mirbakıri, "Liderlik konusunda neredeyse kesin bir uzlaşı sağlandı ve kayda değer bir çoğunluk oluştu. Ancak sürecin önündeki bazı engellerin kaldırılması gerekiyor" ifadeleriyle seçimin olgunlaşma aşamasında olduğunu belirtti.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Lider belirleme süreciyle ilgili basına yansıyan belirsizlikleri gidermek isteyen Meşhed Cuma İmamı ve Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmed Alemülhüda, karar alma mekanizmasının şeffaflığına vurgu yaptı. Alemülhüda, Meclis’in henüz karar vermediği yönündeki iddiaları yalanlayarak, sürecin anayasal çerçevede ilerlediğini belirtti. Ayrıca, kararın kamuoyuna tebliğ edilmesi görevinin Uzmanlar Meclisi Sekreterliği sorumlusu Hüseyni Buşehri’de olduğunu hatırlattı.

İran'ın teokratik yönetim sisteminde, Dini Lider (Rehber) ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesini temsil ediyor. Uzmanlar Meclisi, bu makamı belirlemek ve denetlemekle görevli anayasal organ olma özelliğini taşıyor. Yeni liderin açıklanmasıyla birlikte İran'ın bölgesel politikalarında nasıl bir strateji izleyeceği ise uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

İHA