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  3. 07 Haziran 2017 18:07

İran'dan saldırı için çok sert açıklama

İran'ın başkenti Tahran'da yapılan terör saldırısı sonrası çok sert bir açıklama geldi.

İran'dan saldırı için çok sert açıklama
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İran'ın başkenti Tahran'daki terör saldırısının ardından İran'dan çok sert bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları, "Tahran'da bugün olanlar için intikam alacağız. Saldırının arkasında Suudi Arabistan vardır" açıklamasında bulundu.

Reuters'in haberine göre, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının sorumlusunun Suudi Arabistan olduğu öne sürüldü. 

Açıklamada, "Bu terörist saldırı, ABD Başkanı ve terörizmi destekleyen Suudi liderlerin görüşmesinden sadece bir hafta sonra meydana geldi. DEAŞ'ın bu saldırıyı üstlendiği gerçeği, onların da (Suudi Arabistan) bu saldırıya katıldığını ispatlıyor" ifadesinde bulunuldu. 

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı General Hüseyin Salami tarafından yapılan açıklamada ise "Şüphesiz ki, bugün Tahran'da olanlar için teröristlerden, onların bağlantılarından ve destekçilerinden intikam alacağız" ifadesinde bulundu. 

İran'ın başkenti Tahran'da bugün biri parlamentoda diğeri ise Ayetullah Humeyni'nin mezarında düzenlenen intihar bombalı ve silahlı saldırılarda en az 12 kişi öldü.

suudi arabistan , tahran , saldırı , iran