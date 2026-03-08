İsrail Beyrut'ta bir oteli vurdu: Ölü ve yaralılar var!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

İsrail ordusunun Beyrut merkezindeki Ramada Otel'e düzenlediği hava saldırısında en az 4 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Otelde, çatışmalardan kaçan yerinden edilmiş sivillerin barındığı belirtiliyor.

Lübnan’ın başkenti Beyrut, bu sabah saatlerinde şiddetli bir hava saldırısıyla sarsıldı. İsrail ordusunun, sivillerin barındığı bir otel binasını hedef alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sivillerin Güvenli Limanı Vuruldu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının Beyrut merkezindeki Ramada Otel'de gerçekleştiğini doğruladı. Otelin, özellikle Güney Lübnan ve Beyrut’un çatışmalı banliyölerinden kaçarak güvenli bölge arayan yerinden edilmiş sivillere ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Saldırı sonrasında olay yerinde arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İsrail Ordusundan "Kudüs Gücü" Açıklaması

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün Beyrut’taki üst düzey komutanlarını hedef aldığı öne sürüldü. İsrail tarafı, sivillerin zarar görmemesi adına "hassas güdümlü mühimmat" kullanıldığını ve saldırı öncesinde detaylı havadan gözetleme yapıldığını iddia etti. Ancak, yerinden edilmiş sivillerin yoğunlukta olduğu bir binanın hedef alınması, bölgedeki insani kaygıları zirveye taşıdı.

Saldırı, İsrail’in Lübnan genelindeki operasyonlarının Beyrut merkezine kadar uzandığını bir kez daha kanıtladı. Bölgedeki sivil altyapının hedef haline gelmesi, uluslararası kamuoyunda "çatışmaların sivil halk üzerindeki etkisi" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yetkililer, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini ve durumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

