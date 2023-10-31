  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail: Kızıldeniz’den fırlatılan füzeyi yok ettik

İsrail: Kızıldeniz’den fırlatılan füzeyi yok ettik

İsrail: Kızıldeniz’den fırlatılan füzeyi yok ettik
Güncelleme:

İsrail Hava Kuvvetleri, Kızıldeniz bölgesinden fırlatılan bir kara füzesini imha ettiğini duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada, 7 Ekim’de başlayan savaşın başından itibaren ilk defa Arrow’un devreye girdiğini belirterek “Kızıldeniz bölgesinden İsrail Devleti topraklarına fırlatılan karadan karaya bir füze, ‘Arrow’ uzun menzilli savunma sistemi tarafından başarıyla önlendi” denildi.

SABAH SAATLERİNDE JETLER HAVALANDI
Kızıldeniz bölgesinde ayrıca tespit edilen bir hava tehdidinin ardından sabah saatlerinde İsrail jetlerinin havalanarak bölgedeki ‘düşman hedeflere’ müdahale ettiğini belirten İsrail Hava Kuvvetleri “Tüm tehditler İsrail Devleti toprakları dışında engellenmiştir. İsrail topraklarına herhangi bir saldırı tespit edilmemiştir” ifadelerini kaydetti.

İsrail: Kızıldeniz’den fırlatılan füzeyi yok ettik - Resim : 1

Etiketler israil kızıldeniz yemen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Şimşek'ten yeni vergi ve maaş zammı düzenlemesi mesajı
İstanbul'da bu ilçelere bugün elektrik verilemeyecek
Bugün motorin, yarın benzin... Bir indirim daha!
Instagram ve Facebook kullanıcılarına kötü haber
İstanbul'da kabus! Barajların dibinin dibi görüldü
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı
Öğretmene Türkiye Yüzyılı tepkisi gözaltısı
Kredi kartı sahipleri ve banka kredisi kullanacaklar yarın ''bambaşka'' bir güne uyanacak
Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Türkiye'nin en özel canlı türüne kırmızı kodlu koruma