İsrail: Kızıldeniz’den fırlatılan füzeyi yok ettik

İsrail Hava Kuvvetleri, Kızıldeniz bölgesinden fırlatılan bir kara füzesini imha ettiğini duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada, 7 Ekim’de başlayan savaşın başından itibaren ilk defa Arrow’un devreye girdiğini belirterek “Kızıldeniz bölgesinden İsrail Devleti topraklarına fırlatılan karadan karaya bir füze, ‘Arrow’ uzun menzilli savunma sistemi tarafından başarıyla önlendi” denildi.



SABAH SAATLERİNDE JETLER HAVALANDI

Kızıldeniz bölgesinde ayrıca tespit edilen bir hava tehdidinin ardından sabah saatlerinde İsrail jetlerinin havalanarak bölgedeki ‘düşman hedeflere’ müdahale ettiğini belirten İsrail Hava Kuvvetleri “Tüm tehditler İsrail Devleti toprakları dışında engellenmiştir. İsrail topraklarına herhangi bir saldırı tespit edilmemiştir” ifadelerini kaydetti.