  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail ordusu, Gazze'de 38 kişiyi daha katletti

İsrail ordusu, Gazze'de 38 kişiyi daha katletti

İsrail ordusu, Gazze'de 38 kişiyi daha katletti
Güncelleme:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 38 kişi öldü, 71 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 184 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 38 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 175’e, yaralı sayısının da 75 bin 886’ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

AA

Etiketler İsrail gazze işgal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TL mevduat faizinde kritik eşik aşıldı! İşte bankaların güncel faiz oranları TL mevduat faizinde kritik eşik aşıldı! İşte bankaların güncel faiz oranları Bayram tatilinin ilk gününde yollar kan gölüne döndü Bayram tatilinin ilk gününde yollar kan gölüne döndü Yoğun bakıma alınan Nuri Alço'nun sağlık durumu açıklandı Yoğun bakıma alınan Nuri Alço'nun sağlık durumu açıklandı Takma tırnakla abdest alınır mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı Takma tırnakla abdest alınır mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı Bayram tatilinde Yunan adalarına yoğun ilgi Bayram tatilinde Yunan adalarına yoğun ilgi Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü Bayram öncesi İstanbul'dan kaçan kaçana Bayram öncesi İstanbul'dan kaçan kaçana ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar İstanbul'da olaylı gece: Esnaf ile bekçiler birbirine girdi İstanbul'da olaylı gece: Esnaf ile bekçiler birbirine girdi