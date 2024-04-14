  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail Savaş Kabinesi toplanıyor: İran'a nasıl yanıt verilecek?

İsrail Savaş Kabinesi toplanıyor: İran'a nasıl yanıt verilecek?

İsrail Savaş Kabinesi toplanıyor: İran'a nasıl yanıt verilecek?
Güncelleme:

İran'ın saldırılarının ardından İsrail Savaş Kabinesi, bugün toplanacak. Kabine, İran'a nasıl karşılık verileceğini görüşecek.

İsrail Savaş Kabinesi'nin İran’dan düzenlenen saldırılara nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere bugün bir araya geleceği aktarıldı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Savaş Kabinesi'nin yerel saatle 15.30’da toplanacağı belirtildi.

Toplantıda İran saldırılarına verilecek “yanıtın” ele alınacağı ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.

Savaş Kabinesi'nde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

Etiketler İsrail savaş İran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Netanyahu'dan İran mesajı: Birlikte kazanacağız Netanyahu'dan İran mesajı: Birlikte kazanacağız Bursa'da korkutan yangın Bursa'da korkutan yangın İran, İsrail'e böyle saldırdı: Kamikaze dronelar sürü halinde... İran, İsrail'e böyle saldırdı: Kamikaze dronelar sürü halinde... Altın uçtu, Bitcoin düştü: İşte İran saldırıları sonrası piyasalarda son durum Altın uçtu, Bitcoin düştü: İşte İran saldırıları sonrası piyasalarda son durum ABD Başkanı Biden: İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tam ABD Başkanı Biden: İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tam Orta Doğu yangın yeri: Birçok ülke hava sahasını kapattı Orta Doğu yangın yeri: Birçok ülke hava sahasını kapattı Kayseri'de soba faciası 2 can aldı Kayseri'de soba faciası 2 can aldı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti