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İsrail'deki Almanya Başbakanı'nın panik anı kamerada

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un içinde bulunduğu uçak, İsrail’den Mısır’a hareket etmeye hazırlandığı sırada Ben Gurion Havaalanında siren seslerinin yükselmesi ile tahliye edildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havaalanında Mısır’a hareket edeceği sırada siren sesleri yükseldi. Siren seslerinin yükselmesi ile uçaktan tahliye edilen Scholz, sığınağa götürüldü. Uçakta bulundan diğer kişiler ise havaalanında yere yatarak önlem aldı.

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al Ahli Arab Hastanesi’ne gerçekleştirdiği hava saldırısına yanıt olarak Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi.

İHA

Etiketler almanya almanya başbakanı olaf israil sirenler uçak panik anı Olaf Scholz
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