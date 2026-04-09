  İsrail'den Lübnan kararı: Netanyahu ''müzakere'' talimatı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinesine Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’a yönelik saldırılar devam ederken, diplomatik kanalları açma kararı aldığını açıkladı. Lübnan tarafından gelen müzakere çağrılarına yanıt veren Netanyahu, iki ülke arasında doğrudan temasların "en kısa sürede" başlaması için kabinesini görevlendirdi.

Netanyahu, "Lübnan'ın İsrail ile doğrudan müzakere açılması yönündeki tekrarlanan çağrıları doğrultusunda dün kabineye en kısa sürede Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Netanyahu, görüşmelerin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ile Lübnan arasında barışçıl ilişkilerin tesisi üzerine yoğunlaşacağını belirtti.

Ateşkeste Lübnan krizi

ABD-İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından İsrail ordusu Lübnan'a yönelik yoğun saldırı başlatmıştı. Tahran yönetimini ateşkes anlaşmasının Lübnan'ı da kapsadığını, ABD ve İsrail kanadı ise kapsamadığını savunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Ateşkes anlaşmasının üzerinden henüz saatler geçmişken, masumları, çocukları ve kadınları öldürmeyi kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getiren Siyonist rejim, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yeni bir katliam başlatmıştır. Anlaşmaları ihlal eden ABD’ye ve onun Siyonist ortağına güçlü bir uyarıda bulunuyoruz: Lübnan’a yönelik saldırılar derhal sonlandırılmazsa, görevimizi yerine getirecek ve bölgedeki saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz" açıklamasını yapmıştı. 

