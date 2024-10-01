İsrail'in kuzeyinde siren sesleri

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülkenin kuzeyinde çalan sirenlerin ardından Yukarı Celile bölgesindeki açık alanlara düşen yaklaşık 15 mermi tespit edildiğini duyurdu.

IDF'den yapılan açıklamada, çalan sirenlerin ardından Lübnan'dan geçen yaklaşık 15 merminin Yukarı Celile bölgesindeki açık alanlara düştüğünü bildirdi. İtfaiye ekiplerinin, açık alana düşen mermiler nedeniyle çıkan yangını söndürmeye çalıştığı kaydedildi. IDF yaptığı açıklamada, son birkaç saat içinde, IDF istihbaratının yönlendirdiği IAF savaş uçakları ve savaş helikopterlerinin karargahları, silahların depolandığı yapıları ve Hizbullah'ın bazı altyapı tesislerini vurduğunu duyurdu.

DHA