İsveç tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı: Artık test yapılmayacak

İsveç Halk Sağlığı Ajansı, koronavirüse yönelik tüm kısıtlamaların bugün itibariyle kaldırıldığını ve Covid-19 testlerinin sonlandırıldığını açıkladı.

İsveç’te Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Karin Tegmark Wisell, ülkede bugün itibarıyla Covid-19'a yönelik bütün kısıtlamaların kalktığını duyurdu.

Devletin maliyeti nedeniyle Covid-19 testlerini sonlandırdığını aktaran Wisell, "Haftalık Covid-19 testlerinin devlete maliyeti 55 milyon dolar, aylık maliyeti ise 220 milyon dolar, bu nedenle Covid-19 testlerini sonlandırdık." ifadesini kullandı.

Bugünden itibaren sadece sağlık çalışanlarının ücretsiz Covid-19 testi yaptırabileceğini kaydeden Wisell, kendi isteği ile ülke dışına çıkmak için Covid-19 testi yaptıracakların ücretlerinin devlet ve sigortalar tarafından ödenmeyeceğini kaydetti.

Öte yandan İsveç, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlerden istediği dijital seyahat kartı, aşı belgesi ya da test gibi önlemlerin hepsini bugün itibariyle sonlandırdı.

Halk Sağlığı Ajansının açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 244'e, vaka sayısı 2 milyon 354 bin 455'e yükseldi.

FİNLANDİYA COVİD-19 KISITLAMALARINI 1 MART'TA KALDIRIYOR

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede Covid-19'a yönelik kısıtlamaların 14 Şubat'ta gevşetileceğini, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.

İskandinav ülkelerinden ilk olarak Danimarka, 1 Şubat'ta Covid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırırken, Norveç de 19 Şubat'ta kısıtlamaları kaldırılacağını duyurmuştu.

AA