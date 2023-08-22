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Kabe'de şiddetli yağış ve fırtına

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Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan yağış ve fırtına Kabe'de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı.

Mekke kentini şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Kabe’de ibadet eden çoğu Müslüman, olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti. Fırtınanın şiddetli ile bazı kişilerin yürümekte zorlandığı görülürken, çok sayıda güvenlik bariyeri ise devrildi.

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, halkı kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, elektrik kaçaklarına ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

İHA

Etiketler mekke kabe yağış fırtına
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