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Kaçak altın madeninde facia: Çok sayıda ölü var

Kaçak altın madeninde facia: Çok sayıda ölü var
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Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 30 kişi öldü, 100'den fazla kişi toprak altında kaldı.

Bir maden kazası haberi de Venezuela'dan geldi. Ülkenin Bolivar eyaletinde bağlı Angostura kasabasında, yasa dışı işletilen altın madeninde göçük meydana geldi.

Faciada şimdiye kadar 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 100'den fazla kişinin de göçük altında kaldığını ifade etti.

Bolivar eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Helikopterle kasabaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Venezuela basınında çıkan haberlerde çökmenin heyelandan kaynaklandığı ve toprak altında tam olarak kaç kişinin kaldığının bilinmediği ifade edildi.

Brezilya sınırındaki Bolivar eyaleti altın, elmas, demir, boksit ve koltan rezervlerinin zengin olmasıyla tanınıyor.

AA

Etiketler venezuela altın madeni kaçak maden Goçük
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