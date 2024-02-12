Kadın saldırgan kilisede kurşun yağdırdı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kilisede pazar ayini öncesinde bir kadın, yanında 5 yaşlarında bir çocukla içeri girerek etrafa ateş açtı.

ABD'nin Teksas eyaletinde büyük bir kilisede çok sayıda kişinin hazır bulunduğu pazar ayini öncesinde silahlı saldırı yaşandı. Houston kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Lakewood Kilisesi'nde, Papaz Joel Osteen tarafından düzenlenecek ayinin hemen öncesinde yaşanan silahlı saldırı büyük paniğe yol açtı. Houston Polis Departmanı'nın X hesabından yapılan açıklamada, halka bölgeden uzak durma çağrısında bulunuldu. 30'lu yaşlardaki kadın saldırganın elinde uzun namlulu silahla ve yanında 5 yaşlarında bir çocukla beraber kiliseye girip etrafa kurşun yağdırdığı belirtildi. Kadının üzerinde bomba olduğunu söyleyerek kilisedekileri tehdit ettiği de kaydedildi. Harris Şerifi Ed Gonzalez, saldırganın görev başında olmayan polislerce vurulmasıyla olası bir katliamın önlendiğini söyledi. Olayda saldırganın yanındaki küçük çocuk dahil 2 kişi yaralandı. Yetkililer ağır yaralanan çocuğun saldırganla bağlantısını ve saldırının amacını anlamaya çalıştıklarını bildirdi.