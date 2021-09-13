Kalkan yasaklar sonrası 50 bin kişilik konser

Koronavirüs önlemlerini kaldıran ilk AB ülkesi olan Danimarka'da ilk tam kapanmaların ardından yapılan en büyük stadyum konseri düzenlendi. Konsere 50 bin kişi katıldı.

Koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin tamamen kalktığı Danimarka'da 50 bin kişilik stadyum konseri düzenlendi. Danimarkalı post-punk grubu The Mindsof 99 konseri Avrupa'da ilk tam kapanmaların ardından yapılan en büyük stadyum konseri olma özelliğini taşıdı.

Bir buçuk yıl önce tüm biletleri tükenen konser, pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Organizatör Live Nation, konserin ülkede yasakların kaldırılmasının bir gün sonrasına denk gelmesinin tamamen şans olduğunu ve bunun bir anlamda kutlamaya dönüştüğünü açıkladı.

Euronews'in haberine göre, grubun solisti Niels Brandt geçen yılki ertelemenin kendileri için ilk başta çok kötü olduğunu ama şimdi bunun telafi edildiğini hatta daha iyi olduğunu belirterek " Danimarka'nın yeniden açıldığı gün buradayız. Yeni bir rekor kırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Danimarka geçen hafta tüm koronavirüs önlemlerini kaldıran ilk AB ülkesi olmuştu. Ülkede nüfusun yüzde80'inin aşılandığı belirtilmişti.