Karadeniz'de sıcak dakikalar: Savaş uçakları alarm konumuna geçti

Rusya-Ukrayna geriliminde tüm dünyanın kilitlendiği Karadeniz'de İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı.

Bulgaristan'da 11 Şubat'ta konuşlandırılan İspanya Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı, Karadeniz'in doğusunda yabancı uçakların yaklaşması nedeniyle havalandı.

ALARM DURUMUNA GEÇTİLER

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Emil Eftimov'un basına açıklamasında, "belirsiz tehdit" olarak algılanan uyarı yüzünden Eurofighter EF-2000 Typhoon II tipi uçakların alarm duruma geçmelerine gerek duyulduğunu bildirdi.

Eftimov, "Karadeniz'in doğu bölgesinde yabancı uçakların yaklaştıkları tespit edildi. İspanyol jetleri, radarlara giren uçakların kimliğini belirleyemeden üssüne geri döndü." dedi.

BULGARİSTAN'IN HAVA SAHASINI KORUYORLAR

İspanya Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter EF-2000 Typhoon II tipi 4 savaş uçağı ve onlara hizmet eden 130 kişilik İspanyol askeri personel, ülkede 2 aylık Hava Polisliği yapmak üzere Bulgaristan'ın Graf İgnatievo Hava Üssü'nde konuşlandırılmış bulunuyor.

RUS JETLERİNE KARŞI YETERSİZ

Bulgaristan hava kuvvetlerinin 15'e yakın MiG-21 ve Mig-29 tipi uçaktan oluşan jet filosu, teknolojik ömrünün sonuna yaklaştı.

Karadeniz'de Rus savaş uçaklarının meydan okuyan uçuşları yüzünden sıklıkla havalanan Bulgar jetlerinin kapasite yetersizliği bulunuyor.

Bulgaristan, bu nedenle ABD'den 4 adet F-16 Block 70 savaş uçağı satın almıştı. (AA)