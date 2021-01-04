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  3. 04 Ocak 2021 17:15

''Kargocuyum'' deyip girdiği evde kadına tecavüz etti!

ABD'de bir kişi, kendisini kargo görevlisi olarak tanıtıp girdiği evde 27 yaşındaki bir kadını bayılttı. Genç kadına tecavüz eden zanlı, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde yakalandı.

''Kargocuyum'' deyip girdiği evde kadına tecavüz etti!
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New York'ta 23 yaşındaki evsiz Elijah Kelly, yılbaşı akşamı 27 yaşındaki bir kadının kapısını çaldı. Şahıs, kadına kargo görevlisi olduğunu söyleyip kendisine bir hediye paketi vereceğini bahane ederek eve girdi.

TECAVÜZ EDİP PARALARINI ALARAK KAÇTI
Kapının açıldığı sırada Elijah, kadının boğazını tutup bayıltana kadar sıktı. Elijah, bayılan kadına tecavüz ettikten sonra kadının kredi kartlarını ve paralarını alıp kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLEREK YAKALANDI
Kendine gelen kadın, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın eşgalini tespit eden polis, saldırganı cumartesi sabahı tecavüz ettiği sırada üzerinde bulunan sarı montla gözaltına aldı. Olaydan sonra kadın hastanede tedavi altına alındı.

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