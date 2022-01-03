Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde İsrail'e hacker saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 2. yıldönümünde İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin internet sitesi ile Maariv haber portalının Twitter hesabı hacklendi.

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

TALİMATI TRUMP VERMİŞTİ

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu. Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

İRAN İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere İranlı sivil ve askeri yetkililer, Süleymani'nin intikamını "uygun bir zamanda" alacaklarını söylüyor. Son olarak dün Süleymani'nin kabrini ziyaret eden İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Fedevi, intikam sözünü yinelemişti.

İKİ HESAP HACKLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin 2. yılında İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin internet sitesi ile Maariv haber portalının Twitter hesabı hacklendi. Jerusalem Post'un haberine göre, eylem İran'a yakın internet korsanları tarafından gerçekleştirildi.

İnternet korsanları, söz konusu iki platformda Süleymani'yi temsil ettiği düşünülen yumruk biçimindeki bir elden çıkan füzenin İsrail'in Dimona nükleer tesisine düştüğünü gösteren görseller paylaştı.

"SİZE DÜŞÜNMEDİĞİNİZ KADAR YAKINIZ"

Paylaşımda ayrıca "Size düşünmediğiniz şekilde yakınız." ifadesine yer verildi. Haberde, internet korsanlarının "İran'dan mı yoksa bu ülkeye destek veren dışarıdaki gruplardan mı olduğunun ise henüz netleşmediğine" dikkati çekildi.