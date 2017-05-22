Kim'den ABD'yi ürküten karar

Kuzey Kore, dün orta menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini doğruladı. Kuzey Kore devlet televizyonu, başarıyla sonuçlandığını bildirdiği füze testini "kusursuz" olarak niteledi. Haberlerde, füzelere nükleer başlık eklenebileceği ve yeni orta menzilli füzelerin göreve hazır şekilde konuşlandırılacağı belirtildi.

Kuzey Kore resmi yayın organları, Kim Jong-un'un Pukguksong-2 tipi füze denemesinin sonuçlarından memnun olduğunu duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim'in füzeyi başarılı stratejik bir silah olarak nitelendirdiği ve bu silah sisteminin göreve hazır hale getirilmesi emrini verdiği bildirildi.

Kim, "Taktik ve teknik veriler, partinin taleplerini yerine getirdiği için bu füze tipinin seri üretimine başlanmalı” açıklamasını yaptı. Kuzey Kore, Pukguksong-2 tipi füzenin denemesini ilk olarak geçen Şubat yapmıştı.

BM KUZEY KORE'Yİ GÖRÜŞECEK

Birleşmiş Milletler (BM) kararları, Pyongyang yönetiminin nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze denemeleri yapmasını yasaklıyor.

Güney Kore ordusu, Pazar günü denemesi yapılan füzenin Japon Denizi'ne düşmeden önce 500 kilometre kadar havada kaldığını duyurdu. ABD Pasifik Komandosu da Kuzey Kore'nin orta menzilli bir füze denemesi yaptığını doğruladı.

Güney Kore medyasına göre, BM Güvenlik Konseyi, Salı günü yeni füze denemesi konusunu ele alacak. Kuzey Kore en son 14 Mayıs'ta daha güçlü bir orta menzilli füze denemesi yapmıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, her iki denemeden sonra komşu ülkeyi provokasyon yapmakla suçladı.

Kuzey Kore, sadece Güney Kore ve Japonya'yı hedef alabilecek değil, ABD'ye kadar nükleer başlık taşıyabilecek füzelerin geliştirilmesini de hızlandırmak istiyor.

Bölgedeki durum Kuzey Kore'nin sayısız füze testi ve iki nükleer denemesinin ardından geçen yıldan bu yana yine gergin. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye karşı askeri seçeneği göz ardı etmediğini açıklamıştı.

ABD, Kore Yarımadası açıklarında devriye amaçlı olmak üzere bölgeye USS Ronald Reagan adlı yeni bir uçak gemisi gönderdi. Geminin daha sonra, bir başka savaş gemisi USS Carl Vinson ile tatbikatlara katılabileceği belirtildi.