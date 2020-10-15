Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, istifa ettiğini açıkladı.
Ceenbekov açıklamasında istifasıyla güvenlik güçleri ve göstericiler arasındaki çatışmaların durdurmayı istediğini söyledi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Tolganay Stamaliyeva, dün Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa edeceğini söylediğini aktarmıştı.
NE OLMUŞTU
Kırgızistan’da 4 Ekim'de 16 partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından, seçim barajını geçmeyen 12 siyasi partinin üyeleri ve destekçileri Bişkek’te seçimin ertesi günü seçim sonuçlarını protesto etmişti. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) polisle protestocular arasında çıkan çatışmaların ardından seçim sonuçlarını iptal etmişti.
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