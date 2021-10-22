  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bir ülke daha Türkiye'den SİHA siparişi verdi

Kırgızistan da Türkiye'den SİHA siparişi verdi

Kırgızistan da Türkiye'den SİHA siparişi verdi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye "Bayraktar TB2" silahlı insansız hava aracı (SİHA) siparişi verdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İdaresinin bulunduğu bina önündeki meydanda Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Birliği Hizmetlerine bütçeden ilk kez satın alındığı belirtilen askeri araçların teslimi için tören düzenlendi.

Taşiyev, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye "Bayraktar TB2" SİHA siparişi verdiklerini ve bunların yakın zamanda kendilerine teslim edileceğini söyledi.

SİHA'ların dünyada sayılı ülkede bulunduğuna işaret eden Taşiyev, "Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. SİHA'ları kullanacak kişiler Türkiye'de eğitim gördü. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek." dedi.

Taşiyev, Rusya'dan da "Orlan-10" SİHA satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirdi.

 

Etiketler kırgızistan siha iha tiha sipariş bayraktar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şehit için ihmal iddiası! Başhekim görevden alındı
Kadıköy'de 4 gol var, galip yok! Fenerbahçe: 2 - Antwerp: 2
Türkiye yeni bir rekora uyandı! 1 Dolar = 9,52 TL
200'üncü bölümüyle ekranlara gelecek EDHO'da nefesler tutuldu
Hazar Ergüçlü'nün Saklı'daki çıplak sahnesi olay oldu
MasterChef'in iddialı yarışmacılarına eleme şoku
Dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor tazeledi
Bu araştırma ortalığı karıştıracak: Koronavirüs cinsiyeti de etkiliyor!
Film setinde büyük şok: Ünlü oyuncu, yönetmeni öldürdü!
Türkiye'de 12 bin yıllık büyük keşif! Göbeklitepe'den bile daha eski!