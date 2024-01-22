Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem

Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan’ın Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilerek, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi. Başkent Bişkek’te de hissedilen deprem nedeniyle halk sokaklara dökülürken, depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.