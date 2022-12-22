Kız çocuklarına ilkokul eğitimini de yasakladı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, kız çocuklarının ilkokula gitmesini de yasaklayarak, kadınların eğitim alma hakkını tamamen kaldırdı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün okul müdürleri, din insanları ve toplum temsilcileriyle bir araya gelen Taliban yetkilileri, öğretmenler de dahil olmak üzere kadın personelin okullarda çalışmasını ve kız çocuklarının ilkokul eğitimini almasını yasakladı.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Taliban sözkonusu toplantıda yetişkin kadınların artık camileri ziyaret edemeyeceğini ve dini seminerlere katılamayacağını da söyledi.

Kabil'de bir esnaf olan Ghulam Sarwar Haidari, beşinci sınıftaki kızı Mahbooba'nın gelecek döneme hazırlık için derslere katıldığı özel ders merkezine geldiğinde eve gönderildiğini söyledi.

Kızının doktor olmak istediğini belirten Haidari, "Kızım bu sabahtan beri kendini odaya kilitledi ve sürekli ağlıyor. Bütün umutları kırıldı. Bu durumdan bıktık usandık ve sadece ne zaman biteceğini merak ediyoruz" dedi.

ÜNİVERSİTEYE DE YASAK GETİRDİ

Taliban, dün kadınların üniversiteye gitmesini de yasaklamış, bu durum uluslararası arenada tepkiye yol açmıştı. Bugün sosyal medyaya yansıyan görüntülerde üniversiteye gelen kadınların dersliklere alınmadığı görülmüştü.

Toplantıya katılanlara göre Taliban, kız çocuklarının okula gitmesinin yasaklanmasının "geçici olacağını" söyledi. Ancak 1990'larda yönetimi ilk kez ele geçirdiklerinde de Taliban, kız çocuklarının eğitimine getirdiği yasağın geçici olduğunu söylemiş ancak sözkonusu yasağı hiçbir zaman kaldırmamıştı.

KADINLARIN NEFES ALMASI BİLE YASAK

Taliban Ağustos 2021'de Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdikten sonra ülke genelinde okulları kapattı. Çoğu okul yeniden açılsa da ortaokuldaki kızlara, Taliban'ın tanımlamadığı koşullar hazır olana kadar evde kalmaları söylendi. Okula dönüş duyurusu ise hiçbir zaman gelmedi.

Taliban'ın kadınlara yönelik yasakları sadece eğitimle de sınırlı kalmadı. Kadınların kamu alanlarındaki birçok işte çalışmasını engelleyen Taliban, kadınların erkek bir akrabaları olmadan uçakla seyahat etmelerini ve parklarda dolaşmalarını yasakladı.