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Kızıldeniz'de sular durulmuyor! Yunan gemisi ateş açtı

Kızıldeniz'de sular durulmuyor! Yunan gemisi ateş açtı
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Kızıldeniz'de görev yapan Yunan askeri gemisi, iki insansız hava aracına ateş açarak geri püskürttü.

Bir Yunan Savunma Personeli yetkilisi, Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki deniz misyonunda görev yapan bir Yunan askeri gemisinin iki insansız hava aracına ateş ederek onları geri püskürttüğünü söyledi.

AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides adlı misyonu, kilit deniz ticaret rotasını, İsrail'in Gazze'deki savaşına misilleme yaptığını söyleyen Yemen'deki Husi milislerinin insansız hava aracı ve füze saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Şubat ayında başlatıldı. Yunanistan misyon için bir fırkateyn sağladı.

Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'son dakika' kodu ile abonelerine servis etti. Yunan Kathimerini gazetesi olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini, savaş gemisinin iki İHA'ya karşı 127 mm'lik topunu ateşlediğini yazdı.

Etiketler kızıldeniz insansız havara aracı yunan gemisi
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