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Kızıldeniz’de yük gemisine saldırı: 2 ölü

Kızıldeniz’de yük gemisine saldırı: 2 ölü
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Yemen açıklarında, Kızıldeniz'de bulunan True Confidence adlı yük gemisine Husiler tarafından düzenlenen saldırıda, 2 denizci hayatını kaybetti.

Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde ticari gemilere yönelik saldırılarda ilk can kaybı yaşandı. İngiliz ve ABD'li yetkililer, Yunanistan tarafından işletilen Barbados bandıralı True Confidence adlı yük gemisine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

2 DENİZCİ ÖLDÜ

İngiltere tarafından yapılan açıklamada, "En az 2 masum denizci öldü. Bu, Husilerin uluslararası gemiciliğe pervasızca füze saldırılarının üzücü ama kaçınılmaz sonucuydu. Durmalılar. En derin başsağlığı dileklerimiz ölenlerin ve yaralananların aileleriyle birliktedir” denildi. Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yetkili, de iki denizcinin saldırıda öldüğünü doğruladı.

İHA

Etiketler kızıldeniz saldırı gemi
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