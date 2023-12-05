Kızıldeniz'de yüksek gerilim: İran'dan açıklama geldi

Kızıldeniz’de Yemen’deki Husiler tarafından ticari gemilere düzenlenen füze ve dron saldırılarından sorumlu tutulan İran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

ABD ve İngiltere’nin, Kızıldeniz’de Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından ticari gemilere düzenlenen füze ve dron saldırılarından İran’ı sorumlu tuttuğu açıklamalarının ardından İran’dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılara karıştığı yönündeki suçlamalarını reddederek, saldırılarla hiçbir ilgilerinin olmadığını söyledi.

"İRAN'DAN EMİR ALMIYORLAR"

Kenani, “Daha önce de açıkça belirttiğimiz gibi bölgedeki direniş grupları, çocuk öldüren Siyonist rejimin savaş suçları ve soykırımlarıyla yüzleşmek ve bunlara karşılık vermek için İran İslam Cumhuriyeti'nden emir almıyor. Aksine bu gruplar kendi ilke ve öncelikleri ile ülkelerinin ve halklarının çıkarları doğrultusunda karar verip, hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

"İDDİALAR BELİRLİ SİYASİ AMAÇLARLA ORTAYA ATILIYOR"

Kenani, İran’a yönelik tüm suçlamaların amacının hedef şaşırtmak olduğunu belirterek, “Bu iddialar belirli siyasi amaçlarla ortaya atılıyor ve İngiliz yetkililerin bölgenin gerçeklerini tersine çevirme çabalarına işaret ediyor. Tüm bunlar aynı zamanda İngiliz yetkililerinin çocuk öldüren Siyonist rejim de dahil olmak üzere üçüncü taraflardan etkilendiklerini gösteriyor” dedi.

İngiltere’nin asılsız iddialarda bulunmak yerine işgalci Siyonist rejimin suçlarını kınamaları gerektiğini vurgulayan Kenani, İngiliz yetkililerinin çabalarını Siyonist rejimin Filistin vatandaşlarına, kadınlarına ve çocuklarına karşı işlediği savaş suçlarını durdurmaya ve insani yardımların uluslararası düzenlemelere ve sorumluluklara uygun olarak ulaştırılmasını kolaylaştırmaya harcamaları gerektiğini ifade etti.

İRAN'DAN BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE MEKTUP

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani, ABD, İsrail ve İngiltere'nin İran’a yönelik iddialarına ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) mektup gönderdi. Erivani mektubunda, İran’ın bölgedeki ABD güçlerine yönelik herhangi bir eylem ve saldırıda bulunmadığı vurgusunu yaparak, “İran, işgalci ülke ABD'nin bu asılsız iddialarını, Suriye ve bölgedeki saldırganlığını ve uluslararası yasaların ihlallerini meşrulaştırmaya ve suç olmaktan çıkarmaya yönelik kasıtlı bir girişimi olarak görmektedir” ifadelerini kullandı.

ABD İRAN'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün yaptığı açıklamada, hafta sonu Kızıldeniz'de ticari gemilere yapılan saldırıların Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ancak söz konusu saldırıların tamamen İran tarafından yönlendirildiğine inanmak için her türlü nedenlerinin olduğunu söylemişti.

Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başladıklarını duyurmuştu. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail’e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı gemiye el koymuş, iki ticari gemiye ise füze ve dron saldırısı düzenlemişti.