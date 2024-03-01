Kolombiya, İsrail'den silah alımlarını durdurdu

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldıklarını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün İsrail’in insani yardım kamyonlarının etrafına toplanan Filistinli sivil halka ateş açtığını ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail ise sivillerin yardım TIR'larının etrafında yaşanan izdihamdan dolayı öldüğünü açıklamıştı. Dünya liderleri ve Birleşmiş Milletler'in yardım kurumları, olayı kınayan açıklamalarda bulundu. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, olayla ilgili dün akşam açıklama yaparak “Dünyanın Netanyahu'yu engellemesi gerekiyor. Kolombiya İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı” dedi.

DHA