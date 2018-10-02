Komşuda başbakan istifa ediyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Müreffeh Ermenistan ve Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) partilerinden birçok bakan ve valiyi görevden alma talimatlarının yürürlüğe girmesinin ardından istifa edeceğini duyurdu.



Paşinyan daha önce Müreffeh Ermenistan ve Taşnaksutyun kökenli bakan ve valileri görevden alma talimatı vermişti. Taşnaksutyun partisinden ise bakanlarının geri çekildiği açıklaması gelmişti.

ERKEN SEÇİM MESAJI VERDİ

Sputnik’te yer alan haber göre, Paşinyan, “Bakan ve valileri görevden alma kararı yasal olarak yürürlüğe girdiğinde istifa edeceğim, ancak Başbakanlık yükümlülüklerini vekaleten yerine getireceğim” açıklamasında bulundu.

Paşinyan ayrıca parlamentonun yeni bir başbakan seçmediği takdirde erken parlamento seçimlerinin düzenleneceğini de sözlerine ekledi.