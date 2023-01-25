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Korkunç ölümde katil köpek çıktı

Korkunç ölümde katil köpek çıktı
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ABD'de kamyonetinde cansız bulunan bir kişinin, köpeğinin tetiğe basması sonucu kendi silahıyla vurularak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

ABD'nin Kansas şehrinde kamyonetinde cansız bulunan bir kişinin köpeğinin tetiğe basması sonucu kendi silahıyla vurularak öldüğü belirlendi.

Sumner İlçe Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan Amerikalının kamyonetinde bir silahla vurularak can verdiği bildirildi.

Olay yerine ulaşan polis, arkadan vurulan bir kişiyle arka koltukta bir tüfek ve bir köpek gördü. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.

Kansas Yaban Hayatı ve Parklar Departmanı ve Wellington İtfaiye Departmanı çalışanlarının olay yerindeki müdahalesine rağmen yaralı adamın kurtarılamadığı kaydedildi.

Etiketler abd amerika kansas ölüm tüfek köpek
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