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Kraliyet ailesinde ''Aşk-ı Memnu'' skandalı patladı

Kraliyet ailesinde ''Aşk-ı Memnu'' skandalı patladı

Danimarka kraliyet ailesinde küçük prensin yengesine aşık olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Danimarka kraliyet ailesindeki skandalla çalkalanıyor. Kraliçe Margrethe, küçük oğlunun dört çocuğunun kraliyet unvanlarını geri alırken “Vanitatis Elconfidencial” dergisi yeni bir iddiayı ortaya attı.

Dergi, kraliçenin küçük oğlu Prens Joachim’in, Veliaht Prens olan ağabeyinin eşi Prenses Mary’ye âşık olmasının sarayı karıştırdığını belirtirken İsveç’in haftalık kadın dergisi “Svensk Damtidning”, kraliyetin resmi bir galasında, Prens Joachim’in ‘yengesi’ Mary’yi öpmeye çalıştığına dair bir fotoğraf bile yayınladı. Prens Joachim’in sarhoş hallerinin, eşi başta olmak üzere davetlilerin ilgisini çektiğini aktardı.

Etiketler danimarka kraliyet ailesi prens yenge
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